النجم التركي أوزجان دينيز يحيي حفلاً في إسرائيل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم النجم التركي أوزجان دينيز حفلاً موسيقيًا في تل أبيب، والذي يعد أول حفل له بعد غياب دام 4 سنوات، وبدأ الحفل بتحية المطرب التركي والنجمة التركية "أصلى أنفر"، التي صعدت معه على المسرح، وفقًا لما نشره موقع "بوستا" posta التركي.

وأقيم الحفل في "منورة ميكاتشيم أرينا" في تل أبيب، حيث بدأ دنيز حفلته بأغان رومانسية، فقدم ليلة لا تنسى لمعجبيه من خلال تلك الأغاني، بحسب ما أكدت مصادر الموقع.

وأكد الموقع أن تذاكر الحفل بيعت كاملة خلال 6 ساعات بأسعار تراوحت ما بين 720 إلى 1440 ليرة تركية (بين 126 إلى 253 دولارًا)، وحضره نحو 11 ألف شخص.

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وذكرت تقارير صحفية تركية أن المطرب الشهير تقاضى مبلغ مليون دولار، وتلقت زميلته أصلى 350 ألف دولار.

ويأتي هذا الخبر بالتزامن مع عرض مسلسل "عروس إسطنبول" في إسرائيل عبر شاشة التلفزيون الإسرائيلي، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا، وقالت صحف تركية إن أوزجان دينيز الذي يؤدي دور "فاروق" بالمسلسل يحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل هو والممثلة التركية أصلي إنفر التي تؤدي دور "ثريا".

يُذكر أنّ أوزجان دينيز وُلد في العام 1972 بمدينة أنقرة، وقد اشتهر عربيًا بعد دوره في المسلسل التركي "عروس إسطنبول".