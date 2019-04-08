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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يخضع لعملية جراحية.. ويطلب من الجمهور الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المطرب محمد شاهين، نجم ستار أكاديمى، من جمهوره الدعاء بالشفاء له لخضوعه لعملية جراحية، ولم يكشف عن نوع العملية أو الإصابة.
ونشر المسئول عن حساب محمد شاهين صور على الانستجرام اليوم الاثنين، بعد خروجه من العملية وعلق على الصور قائلا: "محمد خرج من العملية يا جماعة والحمد لله بقى بخير دعواتكم له بالشفاء".
وعلى الجانب الآخر، يعمل محمد شاهين، على الانتهاء من أحدث ألبوماته، و يضم 11 أغنية، ويتعاون من خلاله مع عدد من الملحنين و الشعراء .
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