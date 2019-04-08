شكرا لقرائتكم خبر عن السبت..انغام تحيى حفلا غنائياً فى الرياض قبل لقاء جمهورها بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا فى مدينة الرياض السعودية يوم السبت المقبل بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وسط حضور من الجاليات العربية ومحبيها فى الوطن العربى، باٌلإضافة لحضورالشخصيات العامة، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه فى الممكلة السعودية.

أنغام تحيي حفلا غنائيا يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية، بمصاحبة المايستروهانى فرحات أيضا، ومن المقررأن يحضر الحفل عدد كبير من محبى ومعجبى أنغام، وتغنى أنغام بعض من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه .

يشار إلى أن أنغام حصلت على لقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، والذى أقيم فى بيروت الأيام الماضية، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم .



