شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للإيقاعات الإفريقية بمهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر الدورة السابعة مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بنخبة من العروض والورش الفنية المتميزة حيث يقام فى الثانية ظهر الاربعاء 10 ابريل على مسرح اوبرا دمنهور ورشة عمل للإيقاعات الافريقية تقدمها المطربة وعازفة الايقاع السودانية اسيا مدنى والتى تؤدى فى السابعة مساء فقرة فنية تضم مجموعة من الاغانى والإلحان التراثية ، يتبعها عرضا للفرقة الفائزة فى مسابقة وزارة الشباب والرياضة المصرية ، كما تقدم فرقة التنورة عدداً من اللوحات يصاحبها اعمال غنائية ، بعدها تقدم فرقة جسور الجزائرية مشاهد من تراث شمال القارة السمراء .

وتمتد الفعاليات الى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وتبدأ فى السابعة مساء حيث تقدم فرقة كيدافيتز دايزرديبيا ( جورجيا ) عرضا ، يليها فقرة لاوركسترا جيانغسو النسائى للموسيقى التقليدية ( الصين ) ، ثم فرقتى سونال للفنون الهندية وقصر التذوق .