شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للإيقاعات الإفريقية بمهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر الدورة السابعة مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بنخبة من العروض والورش الفنية المتميزة حيث يقام فى الثانية ظهر الاربعاء 10 ابريل على مسرح اوبرا دمنهور ورشة عمل للإيقاعات الافريقية تقدمها المطربة وعازفة الايقاع السودانية اسيا مدنى والتى تؤدى فى السابعة مساء فقرة فنية تضم مجموعة من الاغانى والإلحان التراثية ، يتبعها عرضا للفرقة الفائزة فى مسابقة وزارة الشباب والرياضة المصرية ، كما تقدم فرقة التنورة عدداً من اللوحات يصاحبها اعمال غنائية ، بعدها تقدم فرقة جسور الجزائرية مشاهد من تراث شمال القارة السمراء .
وتمتد الفعاليات الى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وتبدأ فى السابعة مساء حيث تقدم فرقة كيدافيتز دايزرديبيا ( جورجيا ) عرضا ، يليها فقرة لاوركسترا جيانغسو النسائى للموسيقى التقليدية ( الصين ) ، ثم فرقتى سونال للفنون الهندية وقصر التذوق .
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل للإيقاعات الإفريقية بمهرجان دمنهور الدولى السابع للفلكلور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.