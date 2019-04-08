8 صور من كواليس فيلم حنان ترك وهاني عادل "النداهة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة حنان ترك والفنان هاني عادل من تسجيل فيلم "النداهة" وهو أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي. أحداث الفيلم مستوحاه من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة – حنان ترك – في قرية ريفية يسيطرعليها طبيب فاسد مع عمدة القرية، حيث تدور الأحداث في إطاررعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية بين هارون وفريدة والفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي Advertisements

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