نجوم الغناء الفائزون بالموركس دور ٢٠١٩ يتحدّثون لكاميرا "الخليج 365"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" إلتقت بنجوم مهرجان الموركس دور بدورته التاسعة عشرة التي أقيمت في كازينو لبنان شمال العاصمة اللبنانيّة بيروت. هذه الدورة التي شهدت حضور عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل والفنّ تميّزت أيضاً بحضور النجوم العالميين والأتراك. ""الخليج 365"" تخصّص في هذا التقرير لقاءات مع نجوم الغناء الذين فازوا بالموركس دور هذا العام. التفاصيل في هذا التقرير المصوّر:
سعيد حريري من بيروت: إنطلق مهرجان موركس دور بدورته التاسعة عشرة من العاصمة اللبنانية بيروت بحضور حشد كبير من النجوم. ""الخليج 365"" خصّصت هذا التقرير لنجوم الغناء الذين إلتقتهم على السجادة الحمراء للمهرجان على أن تنشر تقريرا خاصاً بنجوم التمثيل لاحقاً. كلّ التفاصيل في هذا التقرير المصوّر.
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