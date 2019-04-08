شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يعلن عن احياءه 3 حفلات بالسعودية أبريل الجاري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى القيصر كاظم الساهر، ثلاث حفلات غنائية فى السعودية خلال الشهرالجارى، أول حفلتين يومي 18 و19أبريل فى جدة والخبر، أما الحفل الثالث سيقيمه في الرياض 20 أبريل .
وكان القيصر كاظم الساهر قد احيا فى فبراير الماضى حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة فى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.
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