شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تمثل مصر فى مهرجان عمان للجاز فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد عازفة العود بلقيس لشد الرحال إلى الأردن لتمثيل مصر فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان عمان للجاز، عبر حفل موسيقي يحتضنه مسرح الشمس، في تمام السابعة مساء السبت 20 أبريل.

وتضع بلقيس بصمتها الموسيقية في افتتاح فعاليات ثاني ليالي مهرجان الجاز الأردنى، والذى يحتضن في نسخته الثامنة هذا العام 9 حفلات موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية، بعدة مشاركات دولية، منها الهولندية maryanka golovchenko، والإسباني Javier Diez Ena، والدنماركي Daniel Erdmann، مع الموسيقيين الأردنيين يعرب سميرات وعمر الفقير.

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بلقيس تعد من أبرز عازفات العود فى ساحة الأندرجراوند والمزيكا البديلة وأخذت عشقها على محمل الجد بتخصصها فى الدراسة حتى تدريسها، وحفرت اسمها بخلق درب موسيقى جديد بعتمد بالأساس على "شو" موسيقى استعراضى يعتمد على وصلة عزف احترافية على العود ممزوجة بتعاويذ سماعية من الإلكترونيك ميوزيك.