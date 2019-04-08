نجوى كرم تعايد وليد توفيق: "عيد ميلاد سعيد يا أحلى صديق"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة نجوى كرم، الفنان وليد توفيق، بمناسبة عيد ميلاده اليوم، متمنيه له السعادة والتوفيق فى حياته الفنية والشخصية. وكتبت نجوى، قائلة: " "عيد ميلاد سعيد يا أحلى صديق، ربنا يزيد من خيراته عليك، وتبقى نجم النجوم". Advertisements ويحتفل اليوم الفنان وليد توفيق بعيد ميلاده فهو من مواليد 8 أبريل 1954، واشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفراسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية.

نجوى كرم

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