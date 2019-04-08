شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول انتهاء الموسم الثامن والأخير من GOT بمشهد موسيقى ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد على موقع " vulture " عن شائعات تدور حول انتهاء الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Throne، بمشهد موسيقي ضخم دموي، ومن المقرر أن يتم طرح أغنية جديدة تجمع كل من المغنين العالميين Travis Scott و The Weeknd و SZA، ولكن لم يكشف عن موعد بعد.



Game of Throne

ومن المقرر طرح الموسم الثامن والأخير من مسلسل GOT يوم 14 أبريل الجارى، وتعمل HBO على تشويق المتابعين بطرح تريلر وبوستر للعمل.

Advertisements

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.