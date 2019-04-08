شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..سمية الخشاب تؤدي مناسك العمرة بصحبة والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت صباح اليوم الاثنين النجمة سمية الخشاب مناسك العمرة بصحبة والدتها ومن المقرر أن تعود بعدها مباشرة إلي القاهرة بعد قضاء عدد من الأيام في السعودية .

سمية الخشاب ووالدتها

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يذكر أن كليب سمية الخشاب الجديد "بتستقوى" من الحانها يقترب من 3 مليون مشاهدة على يوتيوب وهو الكليب الذي طرحته سمية تزامنا مع شهر المرأة، حيث تهدف من خلاله إلى وقف العنف ضد المرأة.