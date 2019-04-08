- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صورة..سمية الخشاب تؤدي مناسك العمرة بصحبة والدتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت صباح اليوم الاثنين النجمة سمية الخشاب مناسك العمرة بصحبة والدتها ومن المقرر أن تعود بعدها مباشرة إلي القاهرة بعد قضاء عدد من الأيام في السعودية .
سمية الخشاب ووالدتها
يذكر أن كليب سمية الخشاب الجديد "بتستقوى" من الحانها يقترب من 3 مليون مشاهدة على يوتيوب وهو الكليب الذي طرحته سمية تزامنا مع شهر المرأة، حيث تهدف من خلاله إلى وقف العنف ضد المرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة..سمية الخشاب تؤدي مناسك العمرة بصحبة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.