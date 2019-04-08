شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر جلسة تصوير النجم العالمى مايك تايسون أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” جلسة تصوير خضع لها النجم العالمى مايك تايسون فى الأهرامات أثناء تواجده فى القاهرة خلال الفترة الماضية من أجل تصوير دوره فى أحد الأفلام السينمائية المصرية، حيث حرص وقتها على الذهاب الى الأهرامات بصحبة زوجته التى حضرت معه إلى القاهرة.

وانتهى مايك تيسون الأسبوع الماضى من تصوير مشاهده فى الفيلم الذى جمعه بالنجم عمرو سعد، وغادر القاهرة بعد قضائه أكثر من أسبوعين حيث قام بتصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم، إضافة إلى تنفيذ الأفيش الدعائى الخاص به لطرحه فى عمليات الدعاية.

مايك تايسون ملاكم أمريكي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل فى أكثر من فيلم سينمائى أبرزهم "هانج أوفر" وفيلم "تايسون" وفيلك War Commanders: China Salesman، وفيلم " Scary Movie 5