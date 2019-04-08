شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر جلسة تصوير النجم العالمى مايك تايسون أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” جلسة تصوير خضع لها النجم العالمى مايك تايسون فى الأهرامات أثناء تواجده فى القاهرة خلال الفترة الماضية من أجل تصوير دوره فى أحد الأفلام السينمائية المصرية، حيث حرص وقتها على الذهاب الى الأهرامات بصحبة زوجته التى حضرت معه إلى القاهرة.
وانتهى مايك تيسون الأسبوع الماضى من تصوير مشاهده فى الفيلم الذى جمعه بالنجم عمرو سعد، وغادر القاهرة بعد قضائه أكثر من أسبوعين حيث قام بتصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم، إضافة إلى تنفيذ الأفيش الدعائى الخاص به لطرحه فى عمليات الدعاية.
مايك تايسون ملاكم أمريكي لقب بالرجل الحديدي، حصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في سن 20 عامًا، وشارك بالتمثيل فى أكثر من فيلم سينمائى أبرزهم "هانج أوفر" وفيلم "تايسون" وفيلك War Commanders: China Salesman، وفيلم " Scary Movie 5
كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365” ينشر جلسة تصوير النجم العالمى مايك تايسون أمام الأهرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.