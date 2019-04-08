محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر الحساب الرسمي للمطرب الشاب محمد شاهين صورًا على الإنستجرام اليوم الاثنين، أثناء تواجده في إحدى المستشفيات. وعلق الحساب على الصور: "محمد خرج من العملية ياجماعة والحمد لله بقا بخير دعواتكم ليه بالشفا" ولم يكشف الحساب عن نوع العملية أو الإصابة. يذكر أن محمد يواصل هذه الأيام تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الصيف المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| محمد شاهين في المستشفى بعد أجرائه عملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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