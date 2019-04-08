صورة.. سمية الخشاب ووالدتها تؤديان العمرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت الفنانة سمية الخشاب على تأدية العمرة رفقة والدتها على هامش مشاركتها بملتقى المرأة السعودية.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمية الخشاب من داخل الحرم المكي رفقة والدتها.
يذكر أن سمية الخشاب تتواجد في المملكة السعودية لتكريمها في ملتقى المرأة السعودية، كما أحيت حفلا غنائيا على هامش حضورها الملتقي في 4 أبريل الجاري.
ومن المقرر أن تصل سمية القاهرة مساء اليوم الاثنين.
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