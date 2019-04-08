خاص| ورثة العندليب يرفضون ظهوره بخاصية "الهولوجرام" ويطالبون بإيقاف سريع للحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم شركة سكاي برودكشن في 19 إبريل الجاري، حفلًا يظهر من خلاله "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، وتشارك في إحيائه الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وأكدت الشركة حصولها على كل التصاريح اللازمة لحق استغلال عدد من أغاني حليم الذي سيظهر بشكل مجسم ثلاثي الأبعاد في الحفل، وذلك بتعاقدها مع الشركة المالكة لحقوق استغلال المصنفات الفنية الخاصة بالفنان الراحل، ممثلة في المنتج محسن جابر.

وأبدى ورثة الفنان الراحل، ويمثلهم محمد شبانة، نجل شقيق "حليم" استياءهم، معترضين على عدم حرص الشركة المنظمة على التواصل والاتفاق معهم، باعتبارهم أصحاب الحق الأصلي في الموافقة أو رفض هذا الظهور، وقال شبانة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عبدالحليم لم يخرج من قبره ولم يمنح حق الهولوجرام لمحسن جابر، ونحن ورثته ومن حقنا الرجوع لنا قبل استخدام هذه التقنية".

وتابع: "في البداية المنتج محسن جابر تواصل معنا وعرض منحنا 100 ألف جنيه مقابل أن يظهر حليم في الحفل لتقديم 4 أغانٍ بتقنية الهولوجرام، وطلبنا 100 ألف دولار، إلا أنه اعترض، فرفضنا ظهور حليم في الحفل، لكنهم ضربوا بكلامنا عرض الحائط". وعن الخطوات التي بدأ في اتخاذها، أكد أنه تحرك للحصول على أمر وقفي سريع لوقف الحفل.

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واستنكر شبانة التعامل مع جابر على أنه صاحب الحق في منح الشركة المنظمة ترخيصًا بظهور "حليم" في الحفل، موضحًا "مش معقول أي وسيلة جديدة تظهر يتم استغلال أغاني عبدالحليم حافظ، دون الاتفاق معنا، وجابر له حق استغلال الأغاني من خلال شرائط الكاسيت وهذا ما ينص عليه التعاقد مع شركتنا، لكنه اعتبر استغلال الأغاني في كل وسيلة جديدة تظهر بحكم التطور التكنولوجي حق أصيل له، والحقيقة أن كل الحقوق قديمة ولا تنطبق على التكنولوجيا الجديدة التي ظهرت".

وبشكل عام، تحدث شبانة عن رأيه في التصوير المجسم ثلاثي الأبعاد، قال "في بداية أي حاجة عادة ما تكون جودتها أضعف، لكن اعتقد أن بعد مرور خمس أو ست سنوات ستشهد التقنية تحسنًا كبيرًا، وأنا معترض على استخدامها من الأساس قبل أن تأخذ شكل جيد، كما أنه كان من المفترض أن أحضر البروفات حتى أتأكد من خروج الأمر بشكل لائق".

يُذكر أن الحفل من المقرر إقامته على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس في 19 إبريل الجاري.