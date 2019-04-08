عزت العلايلي لـ"الخليج 365": أراهن على نجاح "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان عزت العلايلي، إنه يستكمل خلال الأيام المُقبلة، تصوير عدد من مشاهد مسلسل "قيد عائلي" في منطقة وسط البلد.

وأكد النجم الكبير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بردود الأفعال حول العمل، خاصة أنه يفضل عرض الأعمال التليفزيونية خارج السباق الرمضاني، ويراهن طيلة الوقت على نجاحها في جذب الجمهور، كما يراهن على نجاح "قيد عائلي".

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وتابع: "عرض المسلسل في دراما رمضان قد يعرضه للظلم، وكنت من أوائل الفنانين الذين طالبوا بعرض المسلسلات خارج رمضان".

وأشار النجم الكبير إلى إن أكثر ما حمسه للمشاركة في العمل هو وجود فريق عمل رائع على رأسهم المخرج تامر حمزة، والفنانة بوسي والفنانة ميرفت أمين، و"المسلسل مكتوب بحرفية شديدة، ويقدم دراما اجتماعية افتقدناها منذ سنوات".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبدالله، ميرهان حسين، غادة طلعت، ومن إخراج تامر حمزة.