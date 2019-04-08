بالصور- حنان ترك وهاني عادل يسجلان "النداهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة O2 Media Group عن انتهائها من إنتاج فيلم "النداهة" بطولة الفنان هاني عادل والفنانة حنان ترك، وهو أول دراما صوتية تُطرح في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

وكشفت الشركة عن صور من كواليس تسجيل العمل، ظهرت فيها حنان وهي تضع صوتها، وكذلك صورة للفنان هاني عادل أثناء التسجيل.

أحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، ويقوم هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة – حنان ترك – في قرية ريفية يسيطر عليها طبيب فاسد مع عمدة القرية، وتدور الأحداث في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية بين هارون وفريدة.

الفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح و حنان ترك فيلم "أخر أيام الأرض" الذي لاقى نجاحا كبيرا، وينوي وفريق عمل "النداهة" خوض تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقي.