بالفيديو: ماذا قالت فجر السعيد عن زيارة محمد عبده للسجن في جدة؟

أبدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إعجابها بمراكز التأهيل والمناصحة في سجون المباحث بالسعودية. وعلقت عبر برنامجها «هنا الكويت» على فيديو زيارة الفنان محمد عبده لسجن المباحث العامة في جدة، حيث قالت: «في السعودية فتحوا استديوهات في السجن وإذاعات كما يتم دعوة الضيوف من الفنانين للمشاركة معهم في نشاطاتهم كالرسم والغناء وغيرها ومن بين الضيوف الذين قاموا بزيارتهم كان الفنان محمد عبده»، مبينة بأن العمل في السجون يمتد إلى تأهيل السجناء للمشاركة في المجتمع.

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