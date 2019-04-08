يقام، مساء الأربعاء المقبل، حفل للمؤلف الموسيقى المصرى الألمانى باسم درويش بمشاركة الفرقة الألمانية العالمية "كوادرو نويفو"، فى قاعة الفيلهارمونى ببرلين، بمشاركة المطرب وعازف الإيقاع المصرى العالمى محمد رأفت.
برنامج الحفل بعنوان "جراند فوياج "، ويقدم خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة من بينها " أنطاكيه، ميسارلو، الرحلة إلى بوتامي"، وهى المرة الثانية التى يعزفان فيها معا فى فيلهارموني برلين ، بعد استلام جائزة الجاز الذهبية العام الماضي بمشاركة وزيره الثقافة المصرية د. ايناس عبد الدايم.
كانت فرقة "كوادرو نويفو" قد شاركت فريق "كايرو ستيبس"، إحياء العديد
وتعتبر "كوادرونويفو " واحدة من أقدم وأشهر الفرق الموسيقية الألمانية، وقدمت ما يقرب من 3500 حفل حول العالم، و40 ألبوما غنائيا إلى جانب موسيقى 15 فيلمًا و10 أغانٍ مصورة.
يذكر أن فرقة كايرو ستيبس بقيادة باسم
كما شاركت كايرو ستبس خلال الفترة الماضية، بأكثر من مشروع غنائى مع الفنان محمد منير، الذى يعتبر من أهم الفنانين المؤمنين بفريق كايرو ستيبس، وقدرة الفريق الموسيقية على المستوى العالمى ومن المشجعين المهمين للفريق، ووزعت موسيقيا له أغانى "أنا منك اتعلمت"، و"ياللى غايب" .
كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. باسم درويش يلتقي "كوادرو نويفو" فى حفل عالمى ببرلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.