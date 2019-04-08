الأربعاء.. باسم درويش يلتقي "كوادرو نويفو" فى حفل عالمى ببرلين

يقام، مساء الأربعاء المقبل، حفل للمؤلف الموسيقى المصرى الألمانى باسم درويش بمشاركة الفرقة الألمانية العالمية "كوادرو نويفو"، فى قاعة الفيلهارمونى ببرلين، بمشاركة المطرب وعازف الإيقاع المصرى العالمى محمد رأفت.

برنامج الحفل بعنوان "جراند فوياج "، ويقدم خلاله مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة من بينها " أنطاكيه، ميسارلو، الرحلة إلى بوتامي"، وهى المرة الثانية التى يعزفان فيها معا فى فيلهارموني برلين ، بعد استلام جائزة الجاز الذهبية العام الماضي بمشاركة وزيره الثقافة المصرية د. ايناس عبد الدايم.

كانت فرقة "كوادرو نويفو" قد شاركت فريق "كايرو ستيبس"، إحياء العديد

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من الحفلات العالمية كان آخرها جولة "البساط السحرى" التى بدأت من مدينة ميونيخ وتجولت عالمياً ، وقدما معا فى مصر عدة حفلات نظمتها دار الأوبرا المصرية، وأصدرا معا البوم"فلاينج كاربت" لفت انظار العالم، وحقق نجاحا كبيرا .

وتعتبر "كوادرونويفو " واحدة من أقدم وأشهر الفرق الموسيقية الألمانية، وقدمت ما يقرب من 3500 حفل حول العالم، و40 ألبوما غنائيا إلى جانب موسيقى 15 فيلمًا و10 أغانٍ مصورة.

يذكر أن فرقة كايرو ستيبس بقيادة باسم

درويش تألقت فى حفل الاكاديمية المصرية بروما الأسبوع الماضى، وأثارت إعجاب الجمهور بالتمثيل المحترم لمصر فى قلوب الحضور من رموز المجتمع الإيطالى بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وحقق الحفل نجاحا كبيرا وصفته الأكاديمية فى خطاب شكر للفرقة بأنه وطد جسور التواصل فى غضون ساعات بين الشعبين المصرى والإيطالى بالألحان العذبة التى تجمع بين سحر الشرق وحداثة الغرب وأعلى راية الفن المصرى خفاقا فى ربوع روما.

كما شاركت كايرو ستبس خلال الفترة الماضية، بأكثر من مشروع غنائى مع الفنان محمد منير، الذى يعتبر من أهم الفنانين المؤمنين بفريق كايرو ستيبس، وقدرة الفريق الموسيقية على المستوى العالمى ومن المشجعين المهمين للفريق، ووزعت موسيقيا له أغانى "أنا منك اتعلمت"، و"ياللى غايب" .