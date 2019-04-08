عرض "في الانتظار" على مسرح الطليعة بالعتبة

يقام عرض "في الانتظار" مساء اليوم، الاثنين، على مسرح الطليعة بالعتبة في قاعة صلاح عبدالصبور، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، ومن القرر

أن تكون سعر التذكرة 20 جنيهًا.

بطولة ياسر عزت، باسم قناوي، باسم شريف، فكرى سليم، محمد سعيد،

مريم هانى، موسيقى شريف مصطفى، سورى، إسلام، تصميم أداء عمرة باتريك، سماح، أسامة، ديكور وملابس محمود فؤاد صدقى، إضاءة محمد عبد المحسن، من تأليف سعيد حجاج، ومن إخراج حمادة شوشة.