جمهور عمرو دياب ينتظر طرح "مقدرش على النسيان"

ينتظر جمهور الهضبة عمرو دياب، طرح أغنيته الجديدة "مقدرش على النسيان" خلال الساعات القادمة، وذلك بعد إعلان الهضبة، أمس أنه سيقوم بطرح أغنيةجديدة غدًا.
ويشار إلى أن "مقدرش على النسيان" كلمات تركي آل شيخ، وألحان عمرو مصطفى، إنتاج شركة
ويذكر أن المطرب عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة النجمين العالميين (جيمس آرثر ومهمون أورهان)، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 أبريل من الشهر الجاري.
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