شعار مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية.. يخلد لقناة السويس

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية اللواء حمدى عثمان مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الخميس القادم، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، ود. خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة رئيس المركز القومى للسينما المنظم للمهرجان، والناقد السينمائى عصام زكريا رئيس المهرجان، الذى يبدأ فعالياته فى الفترة من 10 حتى 16 أبريل الحالى وتحمل دورته الـ21 اسم المخرجة الراحلة عطيات الأبنودى تقديراً لدورها فى اثراء السينما التسجيلية بأفلامها التى حازت على جوائز محلية وعالمية،وصممت بوستر المهرجان الفنانة هدير السجاعى واتخذت قناة السويس كتيمة أساسية وفى الملامح المصرية الظاهرة فى الفتاة التى تعلو «الأفيش» واحتضان محافظة الإسماعيلية لكافة الثقافات السينمائية للدول المختلفة المشاركة بالمهرجان.

ويكرم المهرجان مدير التصوير الكبير سعيد شيمى لما قدمه من أعمال سينمائية، تركت بصمة فى السينما التسجيلية والروائية القصيرة، وله مؤلفات عديدة عن السينما

و التصوير منها «التصوير السينمائى تحت الماء» و«تاريخ التصوير السينمائى فى مصر عام» و«الحيل السينمائية للأطفال»، «السينما وحيلها الساحرة» و«أفلامى مع عاطف الطيب» و«الخدع والمؤثرات الخاصة فى الفيلم المصرى (جزء1)» و«كلاكيت أول مرة» و«القاهرة والسينما» مع مؤلفين آخرين و«الخدع والمؤثرات الخاصة فى الفيلم المصرى (جزء2)» و«محسن نصر الإبداع على الوتر الحساس» و «اتجاهات الابداع فى الصورة السينمائية» و«تجربتى مع الصورة السينمائية» ومن الأعمال التى قام بتصويرها «ضربة شمس» و«الحريف» و«البرىء» و«العار» و«سواق الاتوبيس» و«جحيم تحت الماء» و«ضد الحكومة» و«الطريق الى إيلات».

ويكرم المهرجان أيضاً السيناريست اللبنانى الذى قدم أول أفلامه الروائية فى عام 1978 بعنوان (كفر قاسم) وهو الفيلم الذى صنع شهرته فى الأوساط السينمائية, كما كتب وأخرج أول أفلامه الوثائقية فى

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عام 1978 بعنوان (لا يكفى أن يكون الله مع الفقراء) الذى صنعه عن تجربة المهندس المصرى حسن فتحى مع عمارة الفقر.

وأعلنت ادارة المهرجان برئاسة الناقد عصام زكريا، استقبال أفلام مسابقة الطلبة التى تقام على هامش فعاليات المهرجان ووقع الاختيار على فيلمى «زهرة عم أحمد» إخراج محمد أسامة، و«الجزيرة لها ناس» إخراج سمر بيومى، للعرض فى مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان، بعد تميز الفيلمين والإشادة بهما فى أثناء تقديمهما ضمن ورش مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، ووصل للمهرجان 2500 فيلم من مختلف الدول ومن جميع أنحاء مصر،مما جعل ادارة المهرجان تزيد عدد الأفلام المشاركة فى المسابقات المختلفة، التى وصل عددها إلى 100 فيلم، وهذا يحدث لأول مرة فى المهرجان.

يشارك المخرج محمد حماد فى عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والتحريك، وتأتى مشاركة حماد، عقب اختياره كعضو لجنة تحكيم أسبوع النقاد الدولى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين.

وتتكون لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية من المخرج الكبير يسرى نصر الله رئيسًا، وبعضوية الممثلة السورية سولاف فواخرجى، ويحتفل المهرجان بعام «مصر ..إفريقيا» بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى،وتشارك مجموعة من الأفلام بالقارة الإفريقية.