معارك «الممر» تضع الشركة المنتجة فى مأزق

كثرت الشائعات فى الفترة الأخيرة حول مصير فيلم «الممر»، كان أبرزها خروجه من موسم عيد الفطر السينمائي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة حجم المعارك التى يتضمنها الفيلم.

وللوقوف على حقيقة الأمر أجرينا اتصالا بمصدر مسئول داخل الشركة المنتجة وقال المصدر فى تصريح خاص لـ«الوفد»: بالفعل زادت تكلفة الإنتاج عن الميزانية المقررة لكنه بالرغم من ذلك أصرت الشركة على استكمال الفيلم وعدم حذف أى

مشهد حفاظا على السياق الدرامى، وواصل المصدر حديثه: ليس صحيحا أن الفيلم تم استبعاده من موسم عيد الفطر السينمائى وسوف ينافس فى موسم العيد بقوة كبيرة ومن المتوقع أن يتصدر قائمة الإيرادات لأنه يناقش قضية مهمة ومستوحى من قصة حقيقية كما أنه يضم نجومًا من العيار الثقيل فى مقدمتهم أحمد عزوهند صبرى وأحمد رزق وأسماء أبواليزيد وإياد نصار.

يذكر أن فيلم «الممر» يتناول دور قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 الشهيد إبراهيم الرفاعى والفيلم من إخراج شريف عرفة ويعد فيلم «الممر» من الأعمال الضخمة إنتاجيا حيث رصدت الشركة مبلغا وقدره مائة مليون جنيه كميزانية مبدئية للإنتاج واضطرت إلى رفع سقف ميزانية الإنتاج للفيلم وقد تضاعفت الميزانية أيضا بسبب ديكور العمل خاصة بعد بناء ديكور كامل يحاكى مدينة السويس وقد تم التصوير فى جنوب سيناء وأسوان والإسماعيلية.