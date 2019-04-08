تعرف على رسالة سمية الخشاب لجمعية مصريون في حب الخليج

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة إلى جمعية مصريون في حب الخليج بعد تكريمها، وذلك عبر حسابها الرسمي على

موقع التغريدات القصير "تويتر".

ونشرت سمية صورة من التكريم، وعلقت عليها قائلة :"كل

التقدير والامتنان لجمعية مصريون في حب الخليج علي تكريمي وكل الشكر للأستاذ عادل حنفي رئيس الجمعية والسادة الكرام أعضاء الجمعية اللي استقبلوني بمنتهي الحب الحفاوة".