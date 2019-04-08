«ياسمينا» يجمع فيفى عبده وابنتها عزة للمرة الثانية

تواصل الفنانة الاستعراضية فيفى عبده المارثون الرمضانى المقبل بمسلسل ياسمينا الذى يجمعها لأول مرة بالفنانة حورية فرغلى، وتشاركهما البطولة ابنتها عزة مجاهد التى تجتمع بوالدتها للمرة الثانية بعد مسلسل يانا يانتى، ويشاركهن سامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندى، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعدد كبير من الممثلين، من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.
تفاصيل المسلسل الجديد تتقارب بشكل كبير لمسلسل « مولد وصاحبه غايب» الذى قدمته فيفى من قبل مع هيفاوهبى، وهذه المرة تجسد حورية شخصية نصابة وتظهر لأول مرة فى الدراما تتمرن على ركوب الخيل، وهى وظيفتها الأساسية فهى فارسة معروفة وتشارك فى مسابقات الفروسية العالمية، وفازت من قبل بعدة جوائز، وهى الفرصة التى وجدتها لنجاح مسلسلها الجديد، بعد فشل مسلسلها «الحالة ج» الذى عرض العام الماضى.
وطرحت شركة الذهب للإنتاج الإعلان الأول الذى يكشف تفاصيل العمل حيث يبدأ بلقطات
تصوير المسلسل يسير طبقا للخطة الزمنية التى تم وضعها إذ يتم الانتهاء من أهم المشاهد الخارجية، قبل دخول ديكور ربع الغجر، وتم الانتهاء من حوالى 60% من العمل.
كانت الشركة المنتجة قد أعلنت عن التعاقد مع وائل الفشنى والذى انتهى بالفعل من تسجيل تتر أغنية المسلسل، وقام بتلحينها بنفسه، وهى من كلمات خالد البيه، وتوزيع محمود حسين كامل.
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