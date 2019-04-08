صور.. انتهاء تجهيزات فيلم النداهة لحنان ترك

أعلنت شركة O2 Media Group عن انتهائها من إنتاج فيلم "النداهة" بطولة النجم هاني عادل والفنانة حنان ترك، وهو أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

أحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة – حنان

ترك – في قرية ريفية يسيطر عليها طبيب فاسد مع عمدة القرية، حيث تدور الأحداث في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية بين هارون وفريدة.

الفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم آخر أيام الأرض

الذي لاقى نجاحا كبيرا وهو ينوى وفريق عمل النداهة خوض تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقي.

بدأت نشاطها في مجال الميديا قبل 4 سنوات ولديها استثمارات كبيرة في مجال الإنتاج الصوتي حيث تنتج الكتب والدراما الصوتية لأشهر المنصات في السوق العربية كما أنها تمتلك عددا من المنصات الإعلامية مثل برنامج مزاجنجي ومنصة رواة والعديد من الأعمال المدبلجة على القنوات المصرية.

Advertisements