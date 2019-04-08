المؤلف الموسيقى والمايسترو كمال هلال:الإعلام مسئول عن أزمة الموسيقى

عبدالوهاب انبهر بتوزيعى الجيد لأغانيه القديمة

ثورة يوليو منعت ظهور مواهب فذة.. والنجم الأوحد كان مسيطرًا

فى زمن الفردية والنجم الأوحد ذلك الابتلاء الذى بلى به الفن بعد ثورة يوليو نجد أسماء تستحق منا الوقوف بجوارها وطبيعة سماء الفن أن تلمع فيها نجوم كثيرة تستوعبهم جميعًا دون حرج، من بين هذه الأسماء التي تملى علينا ضمائرنا توجيه البصائر إليها المؤلف الموسيقى والمايسترو كمال هلال.. فمن حقه أن يشار إليه، وأن يعلم من بيده الأمر أننا نملك سلطة الإشارة.. سألته:

< كيف بدأ مشوارك مع الموسيقى.. وما الذى جعلك قائدًا للموسيقى العالمية وأنت شاب؟

<< بعد دراستى فى المعهد العالى للموسيقى المسرحية عينت مدرسًا للموسيقى بمدرسة «عبدالرحمن كاتخود» الابتدائية، وهى ضمن احتضان جامع سيدنا الحسين، هذا بالإضافة إلى نشاطى الفنى الأساسى كعازف موسيقى على آلة «التشلو» وهى آلة موسيقية كبيرة الحجم يضعها العازف بين فخذيه.

< مع من عزفت؟

<< عزفت مع جميع الفنانين المشهورين وغير المشهورين، ومن بين بداياتى عزفى بمسرح على الكسار بروض الفرج الذى اشترك بالغناء على خشبته فنانون يذكرهم التاريخ أمثال إبراهيم حمودة وعباس البليدى وعبدالغنى السيد ومحمد عبدالمطلب، وعاصرت بداية المطربة نجاة التى كانت بدايتها أيضًا من مسرح على الكسار، وشاركت فى كثير من أفراح الشعب المصرى بكل مستوياته، ثم درست الموسيقى العالمية التي لا يعرفها عامة الجمهور.

< ما هو الفارق بين الموسيقى العالمية والموسيقى والغناء المصرى؟

<< الفارق الجوهرى بينهما ازدياد آلات النفخ فى العالمية وزيادة التعمق فى التوزيع الموسيقى وما يتفرع منه من ألحان مختلفة تقدم فى وقت واحد بشكل درامى أو غنائى أو مرافق فقط.

< ما آفة التوزيع الموسيقى؟

<< آفتة الهجوم على الجملة الأساسية.

< كيف جاءت فكرة التوزيع الموسيقى الجديد لأغنية «عاشق الروح» لـ«عبدالوهاب» وهل أعجب بها؟

<< «بداية كانت تكليفًا من مدير دار الأوبرا د. طارق على حسن لتجهيز آخر عيد ميلاد للموسيقار عبدالوهاب

الأمر الذى كان سببًا فى تقديم نموذج دال علي تطوير الموسيقى المصرية إلى آفاق العالمية إذ كان وضعى الوظيفى كقائد لأوركسترا القاهرة السمفونى وهو لا يقدم غير الموسيقى العالمية وعند تأملى لأغنية عاشق الروح بلحنها المعروف وجدت أنها يصاحبها بعض الحليات، فوجدت أن أقدمها فى إطار «دويتو» إذ يغنى المطرب وترد عليه المطربة وحين كتابتى «للكورال» قمت بوضع فكرة فنية جديدة فجعلته يغنى لحنين فى وقت واحد.

< وماذا عن رأى عبدالوهاب؟

<< سمع عبدالوهاب من الفنان سعد عبدالوهاب الذى كانت تجمعنى صداقة به أنى ألحن مقدمة جديدة لعاشق الروح وانزعج عبدالوهاب بشدة من هذا وكلف سعد أن أتصل به، وبعد السلام قال لى إن سعد أبلغه قيامى بتلحين مقدمة جديدة للحن عاشق الروح، فقلت له نعم، فقال لى: هل تدرى ماذا تفعل..؟ فأجبته: تقريبًا. فقال لى هذا معناه التعدى على المؤلف الأصلى فى عمل ليس له سابقة، فوجدت نفسي فى مأزق، فأسمعته ما أريد فقال لى: لا أجد فى ذلك حرجًا وفرح بها.

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< ما هو الطريق الذى مكنك من دراسة الموسيقى بأوروبا؟

<< كان ذلك اكتشافًا من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب الذى التفت فجأة فلمح نقصًا فنيًا معيبًا فى المشهد الثقافى الفنى بمصر بعدم وجود أى مواطن مصرى درس قيادة الموسيقى العالمية، وتكونت لجنة عليا لامتحان المتقدمين للوصول إلي هذه البعثة، وتقدمت مع غيرى، وكنت أول الفائزين بهذه البعثة ورشحت للسفر لفيينا ومعى زميلى يوسف السيسى.

< بماذا تصف تجربتك فى التوزيع الموسيقى بعد عودتك من الدراسة فى أوروبا؟

<< الله تعالى منحنى موهبة فى تطوير الموسيقى المصرية كما

قال عبدالوهاب فى معرض حديثه عنى، فقدمت له النهر الخالد وموسيقى «حياتى» وعاشق الروح التى قدمتها كدويتو ما بين المطرب مصطفى فتحى ومها البدرى، وقد قال لى عبدالوهاب بعدها أريد دعوة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وكبار الشخصيات ليروا بأنفسهم ماذا فعل كمال هلال فى موسيقى مصر.

< لماذا ذهبت لفرقة رضا لقيادتها بعد عودتك من دراسة علوم التوزيع والقيادة بأوروبا؟

<< بعد رحيل الموسيقار على إسماعيل 1974 وجدت فرقة رضا نفسها فى مأزق، الأمر الذى يترتب عليه وقف فرقة رضا.. فاختارنى الفنان محمود رضا إذ قال أريد لفرقة رضا قائداً موسيقياً على أعلى مستوى فى قيادة السيمفونى، فطلب من وزير الثقافة وقتها أن يعيرنى لقيادة فرقة رضا عوضاً عن رحيل على إسماعيل، ورفض الوزير وقتها قائلاً لى كيف تترك فرقة موسيقية عالمية وتذهب لقيادة فرقة شعبية؟.. لكن كان لدي تصميم فى العمل الشعبى بصفتى فناناً مصرياً، ووجدت فى هذه الفرقة فرصة لإظهار أعمالى الشعبية التى تعبر عن ذاتى المصرية، فقبلت،وقدمت بالفعل استعراض «جنية البحر» و«بنات النيل» وافتتاحية «رمضان» و«جرحونى عيونه يابا» وقمت بتوزيع أعمال لعلى إسماعيل وكان لنا دور فى نجاحها.

< لماذا تآكلت الأغنية الشعبية؟

<< لأن المطربين الشعبيين رحلوا، والشعبيون الآن قلة وليس لهم أعمال تشد الناس بسبب اختياراتهم ووضعهم مع الجماهير، ولقد مارست مصريتى بالأغانى الشعبية.

< أين تكمن أزمة الموسيقى المصرية؟

<< تكمن فى أجهزة الإعلام التى تتوافر لديها الكثير من الحفلات العظيمة ذات الأشكال المختلفة ونادراً إذا قدمت هذه الأعمال للشعب، من هنا نتج الفتور ما بين الجماهير والجمال، ومن بين ذلك حفلاتى بحضور عبدالوهاب قال لى لماذا لا يبثونها.

< ما الآلات التى تعزف عليها؟

<< أعزف «التشيللو» و«البيانو» و«الأورج» و«العود».

< بماذا تفسر لنا القيادة؟

<< القيادة هى دراسة للعمل الذى يقاد، وقيمة القيادة من قيمة العمل الذى يقاد، والقيادة لموسيقى شرقية إذ لم تكن تحمل خيوطاً هارمونية ويتجلى فيها علم التوزيع الموسيقى فماذا يقاد فيها.

< ماذا يقود القائد الآن؟

<< بعد تحقيقى للشهادات المختلفة فى القيادة والتأليف الموسيقى وقيادة الكورال والدراسات الصعبة فى الأكاديمية العلمية بفرنسا رشحنى أستاذى وأنا شاب صغير لأقود سيمفونى فرنسا بمدينة «نيس» وكتبت الصحافة الفرنسية عن تحقيق النجاح للقيادة بالقائد المصرى، انظر ماذا فعل الغرب مع شاب صغير وكانت الكفاءة الحكم، نحن لا نقوى الضعيف بينما نضعف القوى، ونتجاهل الجمال لصالح أشياء أخرى.