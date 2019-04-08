شاهدوا حلا شيحة تنشرُ صورتها مع ابنتها.. والجمهور يُشبّهها بها!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 01:07 مساءً - نشرتْ الفنّانة المصريّة، حلا شيحة، صورًا حديثة لها، مع إحدى بناتها من زوجها الكنديّ، يوسف، الذي تزوّجت به عام 2006.

وظهرتْ حلا في الصّور التي نشرتها عبر إنستغرام، وهي تحتضن ابنتها، وتعلّق قائلة: “يوم سعيد لحظات لا تعوض”.

وحظيتْ الصّور بتفاعل واسع بين متابعي الفنّانة، الذين أبهرهم ملامح ابنة “شيحة”، وأّكدوا أنّها تشبهها كثيرًا، ودعوا الله أنْ يبارك لها فيها.

يُذكر، أنّ حلا شيحة، تصّور هذه الأيام أوّل فيلم لها تنافس به في المهرجانات السّينمائيّة، وقالت خلال لقاء تلفزيونيّ لها، إنّها تُجسّد في الفيلم شخصية مذيعة، تعمل على إنجاز تقرير عن شاعر من الإمارات، هو طرفة بن العبد، الذي قُتل في سنّ الشّباب في زمن بعيد.

ومن المقرّر أنْ تشارك حلا بالفيلم، في مهرجانات سينمائيّة، ليصبح العمل الأوّل لها، بعد عودتها للفنّ. كما أنّه يُعدّ أوّل عمل سينمائيّ، بعد ما يقرب من 13عامًا منذ اعتزالها من فيلم “كامل الأوصاف”، مع الفنّان الرّاحل، عامر منير.

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