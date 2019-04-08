شاهدوا.. تغازل وقبلات بين أنغام وزوجها أحمد إبراهيم

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 01:07 مساءً - هنأ الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوجته ” أنغام ” ؛ وذلك لحصولها على لقب أفضل مطربة عربية.

وقال ” إبراهيم ” في مقطع فيديو مهنأً زوجته: ” أنا مش شايف إن في جائزة ممكن تبقى قد أنغام، أنغام بتاريخها ده كله محتاجة ألف جائزة، ويا رب يكون وشي خير عليها دايمًا كدا ” .

وردت ” أنغام ” على تهنئة زوجها في الفيديو بابتسامة وقبلة على وجهه، وسأل الصحفي ” إبراهيم ” إذا كان سيرد لزوجته القبلة، فرد أحمد إبراهيم قائلاً: ” هي عارفة، زي ما هو مفيش جايزة توفيها، 50 ألف بوسة متكفيش ” .