عمرو أديب يشن هجوماً على رئيس الوزراء القطري بعد تهديده بتسريح العمالة المصرية بـ الدوحة

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 01:07 مساءً - علق الإعلامي المصري عمرو أديب، على تصريحات رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني،بتجنب بلاده طرد 300 ألف مصري.

وقال الاعلامي “عمرو أديب”، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “بلد كل تعدادها 750 ألف نسمة، والنهارده فيه تصريح لأحد المسؤولين القطريين بيقول إحنا مش عايزين نضايق مصر ونبعت لهم الـ300 ألف الموجودين عندنا”.

وأضاف: “نصف تعداد قطر مصريين، وأنا بقولك رغم كل اللي حصل مفيش حد قرب من أي منشأة قطرية موجودة في مصر، سواء بنك قطري أو فندق قطري ولا استثمارات قطرية، وإحنا محترمين”.