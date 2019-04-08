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فيديو عفوي للأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 01:07 مساءً - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات أسرية للأمير عبدالعزيز بن فهد أثناء لعبه مع ابنتيه “الجوهرة” و”لطيفه” في قصره.

ويظهر المقطع الذي صوره الأمير عبدالعزيز بن فهد مزاحه مع ابنتيه واستمتاعه بوقته معهما، فيما وثقت صورة أخرى جلوسهم على السفرة أثناء تناولهم الطعام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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