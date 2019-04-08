فيديو عفوي للأمير عبدالعزيز بن فهد مع ابنتيه

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 01:07 مساءً - وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات أسرية للأمير عبدالعزيز بن فهد أثناء لعبه مع ابنتيه “الجوهرة” و”لطيفه” في قصره.

ويظهر المقطع الذي صوره الأمير عبدالعزيز بن فهد مزاحه مع ابنتيه واستمتاعه بوقته معهما، فيما وثقت صورة أخرى جلوسهم على السفرة أثناء تناولهم الطعام.