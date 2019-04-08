أحمد عز يستأنف تصوير «العارف» بعد عيد الفطر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف الفنان المصري أحمد عز، تصوير أحداث فيلم العارف للمخرج أحمد علاء، وبمشاركة الفنان الشاب أحمد فهمى، بعد عيد الفطر المقبل، وذلك بعدما توقف الفيلم قبل شهرين بسبب انشغال فهمى بتصوير مسلسله الجديد “الواد سيد الشحات” المقرر عرضه فى شهر رمضان 2019 وعدم القدرة على اجتماع الأبطال فى الوقت الحالى.

وكان أبطال العمل قد انتهوا من تصوير جزء من أحداثه مطلع هذا العام قبل انشغالهم فى أعمال أخرى، حيث يصور أحمد عز حالياً فيلم “أولاد رزق – عودة أسود الأرض” مع المخرج طارق العريان والمقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عدم تواجد اللبنانية كارمن بصيبص وركين سعد فى مصر.

ويشارك في بطولة فيلم “العارف” أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2019، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.