كاظم الساهر يحيي ثلاث حفلات متتالية في السعودية!

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم العراقي كاظم الساهر ثلاث حفلات متتالية في المملكة العربية السعودية خلال شهر نيسان/أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي كاظم الجمهور السعودي في جدة يوم 18 نيسان/أبريل، في الخُبر يوم 19 الشهر وفي الرياض يوم 20 الشهر.

سيقدّم كاظم الساهر خلال هذه الحفلات باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، يواصل كاظم الساهر العمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا.