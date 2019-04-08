وائل سعيد يروّج لجديده بطريقة مبتكرة: “جوّاتي قلب”

متابعة بتجـــــــــــــرد: يعمد نجم برنامج “أراب أيدول” الفنان اللبناني الشاب وائل سعيد على الترويج لأغنيته الجديدة بطريقة مبتكرة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وضمن الحملة الترويجية الخاصة بالأغنية والتي تحمل عنوان “جوّاتي قلب”، نشر وائل سعيد فيديوهات تشويقية حملت عددًا من العناوين على شكل عبارات وأسئلة ومنها “ماشي الحال؟”، “سنين اللي مرقت منّا قلال”، “بالنسبة لإلي شو بقول؟”، “‏كإنّو عُمري بالقِلِب، تَيخلَص ناطرني”، “إنت متلي شي؟” و”ممنونك على كل شي”.

وقد شارك مجموعة من الأشخاص تجاربهم في الحياة في السنوات الماضية وما تخلّلها من مشاعر وصولاً إلى بكاء إحدى السيدات من خلال الفيديوهات التشويقية التي حصدت آلاف المشاهدات.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “جوّاتي قلب” من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.