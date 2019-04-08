ما قصة قطعة المجوهرات التي تزينت بها مؤخراً كيم كارداشيان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صورة واحدة للنجمة كيم كارداشيان عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها وهي مرتدية قطعة مجوهرات تقليدية تعرف باسم maang tikka كانت سبباً في زيادة شهرة تلك القطعة، وكذلك شعبيتها وميل كثير من النساء للاستفسار عنها وعن أصلها.

وتلك القطعة التي بدأ يبزغ نجمها في الأوساط النسائية مؤخراً، تُثَبَّت على الجبهة وتربط بسلسلة مثبتة في الشعر، وهي قطعة تقليدية ترتديها النساء في منطقة جنوب آسيا في يوم زفافهن أو في غيرها من المناسبات الثقافية الهامة الأخرى.

وبالإضافة لذلك، فهي قطعة ذات دلالة ثقافية، وهناك ثمة صلة تربطها بالفلكلور الهندي، وما إن نشرت كيم كارداشيان صورة لها مرتدية تلك القطعة، حتى بدأت تنهال التعليقات من جانب متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بها وبتميز إطلالتها التام.

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واتضح أيضاً أنها ليست مجرد قطعة مجوهرات جميلة فحسب، بل إن لها مغزى، فهي تثبت في منتصف الجبهة بمنطقة تعرف بـ "العين الثالثة"، وهي المنطقة التي تشير إلى أن قدرة الشخص على التحكم في المشاعر، التصورات، الأفكار والأفعال تنشأ من النقطة بين الحاجبين، وتختلف تصاميمها باختلاف الثقافات الفرعية.

ومع هذا، فإن تلك النسخة التي ارتدتها كيم في الصورة التي نشرتها على إنستغرام هي نسخة أخف من القطعة التقليدية، وقد ارتدتها خلال توجهها للصلاة بالكنيسة يوم الأحد.