نيكول كيدمان تدّعم زوجها بستايل "النّساء المُسنّات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سافرت النّجمة العالمية من أصولٍ أسترالية "نيكول كيدمان" إلى لاس فيغاس مؤخرًا، برفقة زوجها المُغنّي الريفي "كيث أوربان"، وذلك دعمًا له في مُشاركته بحفل توزيع جوائز ACM المُقامِ في أرينا MGM Grand Garden.

يُشارك كيث في حَفلِ هذا العام عن تَرشّحه لجائزة "أكاديمية الموسيقى الريفية" للمرّة الثّامنة في تاريخ الجائزة، عِلمًا بأنّه لم يفز بها قط، وإلى جانبها، ترشّح هذا العام لجائزةٍ أخرى، ألا وهي "فنَان العام"، وقد فاز بها في نهاية السّهرة.

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وعلى صعيد الإطلالات، لم تكن نيكول موفقة كعادتها بالفُستان الذي اختارته لليلة لاس فيغاس، وذلك لأنّه أعطاها مظهرًا أكبر من عُمرها الحقيقي البالغ 51 عامًا، إذ ارتدت فُستانًا من الحرير الأسود بأكتافٍ ضخمة، تداخلت في مُنتصفه تطريزات فضّية مُرصّعة، وانتعلت في قدميها كعبًا عاليًا مُطابقًا للوني الفُستان: الأسود والفضّي، فبدت كالجدّة التي تُحاول جاهدة مُطابقة ألوان ملابسها.

أمّا نجم الحفل "كيث أوربان"، فقد ارتدى بدلة التاكسيدو التي جاءت باللونين: الأسود والكُحلي بنمط الزّخارف، وارتدى أسفلها توبًّا أسود اللون بستايلٍ مُمزّق، لم يتناسب مع روح الحدث الموسيقي، وأنهى إطلالته بانتعال حذاء أسود ضخم.