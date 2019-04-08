حالة صحيّة نادرة وراء مقتل الأميرة ديانا في حادث السّيّارة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما تزال أسرار وفاة الأميرة ديانا تتكشّف، رغم مرور كلّ هذه السّنوات على حادث مقتلها المأساويّ، بأحد أنفاق العاصمة الفرنسية، باريس، وآخر ما تمّ الكشف عنه، هو تأكيد أحد أطبّاء علم الأمراض، أنّ سبب وفاتها هو تعرّضها لتمزّق نادر للغاية، في أحد شرايين الرّئة لديها!

وقال هذا الطبيب، ويُدعى ريتشارد شيبارد، إنّ إصابة ديانا كانت استثنائية بكلّ ما تحمل الكلمة من معنى، لدرجة أنّه لم يسبق له مطلقًا أن شاهد إصابة مماثلة من بين 23 ألف حالة قام بفحصها.

وفي كتابه الجديد "أسباب غير طبيعية"، كشف شيبارد، عن أن أميرة ويلز كانت لتنجو من تلك الحادثة، التي أودت بحياتها قبل ما يقرب من 22 عامًا، لو أنّها كانت مرتدية وقتها حزام الأمان.

وقال شيبارد، إنّ الإصابة التي اكتشفوا أنّها أودتْ بحياة ديانا كانت صغيرة للغاية، غير أنّها حصلتْ في مكان قاتل ونادر للغاية، ولو أنّها استخدمت حزام الأمان، لكانت ارتطمتْ بالمقعد الموجود أمامها بزاوية مختلفة قليلاً، أو بسرعة أقلّ، فضلاً عن عدم إسعافها على الفور.