متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة 4 من برنامج فوشيا شو، مع الإعلامية نادية الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والجمال، والصحة، بطريقة خفيفة ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة: عن المشاهير الدكتورة خلود ترتدي فستان الزّفاف من جديد لهذا السّبب.. شاهدي كيم كارداشيان تكشفُ عن جنس طفلها الرّابع.. وموعد ولادته! سمية الخشاب تُفجّر مفاجأةً بشأن أنباء انفصالها عن أحمد سعد.. شاهدي! ديميت أوزدمير تُدافعُ عن جان يامان وتوضّح حقيقة قيامه بالاعتداء على أحد المعجبين! رقصة غريبة لابتسام بطمة في عيد ميلاد شقيتها دنيا Advertisements عن الموضة الملكة رانيا مُشعّة بالأحمر والورديّ في أحدث إطلالاتها.. شاهدي! مايا دياب بإطلالة جريئة من تصميم نيكولا جبران، هل ناسبتها؟ شيرين عبد الوهاب بـ"الشورت" والبطن المكشوف في دبي.. شاهدي! عن الصّحّة هل تؤثّر حرارة الماء على خسارة الوزن؟ عن العلاقات جُمل تفضّلها المرأة على كلمة "أحبك"

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: سميّة الخشاب: أحمد سعد لم يتحمّلْ نجوميّتي.. وشقيقة دنيا بطمة برقصة غريبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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