مايا دياب بفستان من بالمان.. والجمهور ينهال عليها بالانتقادات السلبية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألّقتْ الفنانة اللبنانية، مايا دياب، في الحلقة الرّابعة من برنامج "هيك منغني"، والذي تقدّمه كلّ يوم أحد، على قناة "ام تي في" اللبنانية، بإطلالة من دار الأزياء العالميّة، بالمان، مُرتدية فُستانًا قصيرًا، من اللّونين الأسود والفضيّ.

وتميّز الفستان بجرأته، حيث انقسم إلى نصفين، نصف من الجلد الأسود، والآخر من اللّون الفضيّ، تميّز بوجود الحلقات المفرّغة، التي كشفتْ عن جسدها بوضوح.

وأحدثتْ الإطلالة، تباينًا في الآراء بين جمهورها، ففي الوقت الذي تغزّل بها البعض، ذهب الآخر لانتقاد جرأتها، رغم اعتياد الجمهور على إطلالات مايا دياب الجريئة، لكنّها لا تسلم من الانتقاد، والهجوم في كلّ إطلالة جديدة لها.

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وعلى صعيد آخر، عبّرتْ مايا دياب عن غضبها، بعد حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض"، والذي يقدّمه الإعلاميّ اللبنانيّ مالك مكتبي، والتي استضاف فيها طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، تركتْ مدرستها من أجل خطيبها.

ومن خلال تعليقها على الفيديو، بدتْ دياب في قمّة الغضب، مُطالبة الجهات الرّسمية بالتّدخّل لوقف زواج القاصرات، مُستذكرة ابنتها كاي، التي تبلغ هي الأخرى 10 سنوات.

يُشار، إلى أنّ الفنانة اللبنانية، مايا دياب، لديها ابنة وحيدة، وهي "كاي"، والتي أصبحتْ دياب تُظهرها بكثرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.