"شازام" يتصدر شباك التذاكر الأمريكية.. و"نحن" يتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الممثل زاكاري ليفي في العرض الأول من فيلم "شازام" بهوليوود

تربع فيلم "شازام" على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وحصد 53.5 مليون دولار في أول أسبوع له بدور السينما.

ويروي الفيلم، وهو من توزيع "وورنر براذرز" وبطولة زاكاري ليفي، قصة مراهق يبحث عن والدته وهو مع عائلة حاضنة، ويتحول إلى بطل خارق ويستخدم قواه الجديدة.





وأظهرت أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" أن فيلم الرعب "بيت سيماتري"، وهو نسخة جديدة عن فيلم صادر في 1989، حل في المرتبة الثانية بـ25 مليون دولار.

ويروي الفيلم المقتبس عن رواية لستيفن كينج، قصة عائلة تكتشف مقبرة غامضة في المنطقة، التي انتقلت للعيش فيها، ما يؤدي إلى إيقاظ قوى شر إثر حدث مأسوي.

وحل في المرتبة الثالثة فيلم "دامبو" من إنتاج "ديزني" وإخراج تيم بورتون، وسجل تراجعا كبيرا في إيراداته محققا 18 مليون دولار، في مقابل 46 مليونا الأسبوع الماضي.

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ويروي الفيلم، من بطولة كولن فاريل ومايكل كيتون وإيفا جرين، قصة دجفل سيرك يتعرض للسخرية، بسبب أذنيه الكبيرتين اللتين تسمحان له بالطيران.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم التشويق "آس"، من إخراج جوردان بيل، التي يتواجه فيها أفراد عائلة أمريكية مع نسخ شريرة عن أنفسهم، وحقق 14 مليون دولار في مقابل 33 الأسبوع الماضي.





وتلاه في المرتبة الخامسة فيلم "كابتن مارفل"، من إنتاج "ديزني"، بـ12.7 مليون دولار، وتلعب فيه بري لارسون، الحائزة على جائزة أوسكار، بدور قائدة طائرة مقاتلة سابقة تتمتع بقوى خارقة.

وفي المركز السادس حل فيلم "ذي بيست أوف إنيميز" بـ4.5 مليون دولار، والسابع فيلم "فايف فيت ابارت" بـ3.7 مليون دولار، فيما احتل المرتبة الثامنة فيلم "أنبلاند" بـ3.2 مليون دولار.

وشغل المركز التاسع فيلم "ووندر بارك"، محققا إجمالي إيرادات طوال الأسبوع بلغت مليوني دولار، وفي المرتبة العاشرة حل فيلم "هاو تو ترين يور دارجون: ذي هيدن وورلد"، بإجمالي مليوني دولار.