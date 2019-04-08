شاهدوا.. مشاجرة بالأيدي بين سيدتين بسبب حادث تصادم

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 12:19 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول أمس الأحد، مشاجرة عنيفة بين سيدتين في طريق رئيسي ببلدة ” فيرجينيا ” بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب حادث تصادم.

وظهر في مقطع الفيديو وقوع حادث تصادم بينهما حيث كانت توقف سيارة بيضاء وجاءت فجاة سيارة أخرى من خلفها واصطدمت به.

وذلك أثار غضب المرأة التي تقود السيارة ونزلت وراحت توبخ سائقة السيارة البيضاء وبدأت المشاجرة العنيفة بينهما.