بلقيس تتألق مع والدها أمام الجمهور الكويتي

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: سهرة غنائية طربية من الدرجة الأولى، تنوعت بألوانها الموسيقية المعاصرة والأصيلة، جمعت الفنانة بلقيس بوالدها المطرب أحمد فتحي حيث تألقا غناء أمام الجمهور الكويتي في مركز الشيخ جابر الثقافي ضمن حفل فني بموسم "جسور ثقافية".

قدمت بلقيس في فقرتها الغنائية مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها الى جانب أغنيات إختارتها من أشكال موسيقية طربية من الأرشيف الغنائي الخليجي والعربي، برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وسط حرارة تفاعل الجمهور الكويتي الذي إستقبلها إستقبالاً كبيراً، وإستمر معها تفاعلاً وغناءً الى آخر السهرة التي قالت عنها بلقيس: "لي عظيم الشرف والإمتنان تلبية دعوة الديوان الأميري ومركز جابر الثقافي في الكويت، لاستضافتها لنا على هذا المسرح، وإتاحة الفرصة للجمع بين جيلين في مسرح واحد"، مؤكدة على تميز الجمهور الكويتي في الحفلات، حيث أضافت: "قلتها سابقا وأعيدها، الجمهور الكويتي استثنائي في تذوق الغناء والاستماع والتركيز على كل عربة وحلية وكل جواب وقرار، لي الشرف بالوقوف أمام هذا الجمهور المهيب، في هذا الصرح العظيم".

وبرهنت بلقيس خلال الحفل على قدراتها الصوتية في الغناء الأوبرالي من خلال واحدة من روائع الأعمال الغنائية المعروفة "O Sole Mio"، التي تغنى بها كبار المغنين، ونجحت في تقدميها نجاحاً رافقه تصفيق حار من الجمهور إعجاباً وطرباً..

وقدمت بلقيس في الجزء الثالث من الأمسية الغنائية، فقرة مشتركة مع والدها الموسيقار أحمد فتحي قدما فيها أغنيات طربية ورافقها العزف على آلة العود .