فارس يتعاقد على الجزء الثالث من "ولاد تسعة"

كشف الفنان حسام فارس، عن تعاقده على المشاركة في بطولة الجزء الثالث من مسلسل"ولاد تسعه" وذلك بعدما حقق كل من الجزء الأول والثاني نجاحا كبيرا حينما تم عرضهما عبر شاشة قناة MBC مصر خلال الفترة الماضية مشيرا إلي انه تلقي العديد من ردود الأفعال الايجابية والرائعة عن شخصية الدكتور حاتم التي جسدها خلال أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل موضحا أن الشخصية خلال أحداث الجزء الثالث سيطرأ عليها العديد من التغيرات التي سوف تكون مفاجأة للمشاهدين.

وأعلن "فارس" في تصريحات خاصة لـ"لايف ستايل"، أنه سوف يغيب عن المشاركة في دراما رمضان المقبل بعد تواجده العام الماضي في أكثر من عمل منهم مسلسل "رسايل" بطولة النجمة مي عز الدين لكونه لم يجد العمل المناسب والدور المختلف بالنسبة له والذي يدفعه للمشاركة فيه خلال ماراثون رمضان القادم.

يذكر أن مسلسل"ولاد تسعة" يشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم نيكول سابا ، وخالد سليم، وخالد زكي، ولقاء سويدان و, وبيومي فؤاد، وسهر الصايغ، وهبة مجدي، ورحمة حسن، وإلهام عبد البديع، ولقاء سويدان، وإسلام جمال، وعمرو عابد، وميار الغيطي، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد شفيق.

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