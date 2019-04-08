شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة..محمد منير يغنى مع شارموفرز وابن الليل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة شارموفرز لإحياء أولى حفلاتها الغنائية برفقة الكينج محمد منير والمطرب أحمد كامل، وذلك على مسرح الجامعة الأمريكية فى القاهرة، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبل.

وتحتفل شارموفرز مع جمهورها بالقاهرة بألبومها الجديد "انفصام"، والذى يأتي بعد غياب 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، ويضم 10 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، ومن بعدها أغنيات "رقصت" و"دنيا" وأغنية "حوا"، وأغنية "جمال الوجود" والتى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي، إضافة إلى أغنيتي "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" التى تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

بينما يعرف أحمد كامل بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" الذى أطلقها العام الماضى، تعدت نسبة مشاهدتها علي يوتيوب حاجز الـ12 مليون، وحقق بها انتشارًا واسعًا، بالإضافة إلى أغنية "مبقتش أخاف من الليل"، والتى تربعت على عرش تريندات اليوتيوب على مدار أسبوع، وتجاوزت مشاهداتها حاجز الـ 16 مليون مشاهدة.

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