شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحيات بحبكة أمريكية تفوز بجوائز أوليفر البريطانية المسرحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هيمنت مسرحيات أمريكية تتناول مواضيع مثل الإيدز والصداقة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول والحب في مسيسبي الأمريكية على جوائز أوليفر البريطانية لأفضل مسرحيات.
وحصلت مسرحية "الإرث" (ذا إنهريتنس)، التي تدور حول الجيل الذي نشأ بعد تفجر أزمة الإيدز، على أربع جوائز هي أفضل مسرحية جديدة وأفضل مخرج لستيفن دالدري وأفضل ممثل لكايل سولر وأفضل إضاءة.
وكتب المسرحية ماثيو لوبيز وتتحدث عن رجال طموحين يفكرون في وجودهم وإرث الجيل السابق.
وحصلت مسرحية (كم فروم آواي) الموسيقية التي تتحدث عن العاطفة التي نشأت بين ركاب طائرة هبطت في كندا بعد هجمات 2001 في نيويورك وواشنطن على أربع جوائز أيضا بينها أفضل مسرحية موسيقية جديدة.
وحصلت مسرحية "الشركة" (كومباني) وهي نسخة جديدة من العمل الكوميدي لستيفن سوندهيم مع منح دور البطولة لامرأة بدل من رجل على ثلاث جوائز.
وحصلت مسرحية "الصيف والدخان" (سامر آند سموك) التي تتحدث عن الحب والوحدة وتدمير الذات في بلدة مسيسبي الصغيرة على جائزتين.
وحضرت كاميلا زوجة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا الحفل الذي أقيم في قاعة رويال ألبرت في لندن الليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسرحيات بحبكة أمريكية تفوز بجوائز أوليفر البريطانية المسرحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.