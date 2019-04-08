محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مواطنها الفنان وليد توفيق، بعيد ميلاده الـ 65. وعلقت "نجوى" عبر صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "عيد ميلاد سعيد، ربنا يزيد من خيراته عليك، وتبقى نجم النجوم". من ناحية أخرى تشارك نجوى كرم كعضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب arabs got talent، الذي يُعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاركها في عضوية اللجنة الإعلامي علي جابر، والفنان أحمد حلمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تهنئ وليد توفيق بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.