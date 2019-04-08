الجمعة.. ختام عروض "أمين وشركاه" لأحمد أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقدم الفنان أحمد أمين وفرقة "أمين وشركاه" أخر عروضهم المسرحية، يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل الجاري، على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر.

وتستمر قناة DMC في عرض المسرحيات، اتلتي قدمتها الفرقة على خشبة المسرح على شاشتها كل يوم جمعة، في تمام التاسعة مساءً.

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الجدير بالذكر أنه تم عرض 8 مسرحيات من "أمين وشركاه" على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، ونالت إعجاب الجمهور.

عروض "أمين وشركاه" من إنتاج محمد جبيلي وإخراج علاء إسماعيل، ويشرف على الكتابة أحمد أمين، ورشة كتابة: سارة هجرس، وجيه صبري، شريف عبدالفتاح، هيثم رزق.

العروض بطولة أحمد أمين بمشاركة كل من: حاتم صلاح، وليد عبدالغني، رحمة أحمد فرج، رامي نادر، شريف عبدالفتاح، ياسمين رحمي، عمر عبدالله، نفرتاري، أوغلو، محمد طارق.