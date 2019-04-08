صلاح عبدالله مع عزت العلايلي في كواليس "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يواصل فريق عمل مسلسل "قيد عائلي" الذي يُعرض حاليًا عبر قناة "dmc" تصوير باقي أحداث العمل، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.
ونشر الفنان صلاح عبدالله صورة من الكواليس جمعته بالفنان عزت العلايلي عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وعلق "عبدالله" على الصورة قائلا: "النهاردة رحت لكامل أخويا، تفتكروا ليه؟! من موقع تصوير قيد عائلي".
تدور أحداث المسلسل حول صراع المال بين عائلتين تختلفان بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.
المسلسل من بطولة صلاح عبدالله، ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، محمد نجاتي، محمد محمود عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، مهند حسني، كارولين عزمي، غادة طلعت، محمد رياض، تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
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