محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نعى الفنان أحمد زاهر عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، الفنان إسماعيل محمود الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد. ونشر "زاهر" صورة للراحل، معلقًا: "البقاء لله والدوام لله وانا لله وانا اليه راجعون توفي انضف وأطيب إنسان وفنان في الوجود أبويا في العصيان الفنان الكبير إسماعيل محمود الفنان الخلوق الطيب الإنسان". Advertisements وأضاف: "من انضف الشخصيات اللي اتعاملت معاها في حياتي بحبك اوي وهافتقدك اوي هاتوحشني يا غالي اوي بس متعزش على اللي خلقك سلام يا أبويا أرجو قراءة الفاتحة و الدعاء للمغفور له". الفنان إسماعيل محمود من مواليد محافظة الإسكندرية، ودرس القانون، والتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، وقدم عددًا من الأدوار الصغيرة في بداية مسيرته الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد زاهر عن إسماعيل محمود: "من أنضف الشخصيات اللي اتعاملت معاها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.