بعد نجاح احتفالية فيلم أوغسطينوس ابن دموعها في القاهرة.. احتفالية أخري بالإسكندرية الليلة

قرر صناع فيلم "أوغسطينوس ابن دموعها" إقامة احتفالية كبري أخري اليوم بمسرح الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة، وذلك بعد النجاح والأصداء الكبري الذي حققه الفيلم في الافتتاحية التي أقيمت يوم ٢ أبريل الماضي في الأنبا رويس بالكنيسة المرقسية بالعباسية وتحظي هذه الاحتفالية أيضا برعاية البابا تواضروس الثاني وتقام هذه الاحتفالية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني.

يذكر أن الفيلم إنتاج جزائري تونسى مشترك بشراكه فنيه متمثله في كاتب السيناريو والحوار سامح سامي والمستشار الفني يوسف منصور والمخرج سمير سيف وقد استغرق إنتاج الفيلم ثلاث سنوات واشترك في إنتاجه

أكثر من ٥٠٠ شخص وصور في الأماكن الطبيعيه التي دارت فيها أحداث الفيلم .

يشارك في الاحتفالية بالاسكندريه المايسترو ناير ناجي بعمل موسيقي بعنوان اعتراف وصلاة لاوغسطينوس.

الفيلم بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامي، وموسيقي سليم دادة وأشرف على الإنتاج مستشار تنفيذي المصري يوسف منصور ومستشار إعلامي: موسي صبري .

Advertisements

وقد أستغرق الفيلم في تنفيذه 3 سنوات وصور في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس الجزائر "تونس إيطاليا وفرنسا".

ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف والعالم الديني أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويسدل الفيلم الستار عن هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

يذكر أن الفيلم حائز على جائزة افضل إنجاز فني مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33 وأبدت إدارة المهرجان والنقاد إشادتهم بالفيلم أثناء عرضه ضمن فعاليات المهرجان.

وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر ولقي أيضا استحسان الجمهور والنقاد أثناء عرضه على هامش مهرجان قرطاج بتونس، وتم عرض الفيلم في عروض اوليه في بعض الدول العربية والأوربية وأمريكا.